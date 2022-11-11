Некоглай постригся налысо и публично покаялся, но Мосгорсуд оставил в силе решение о депортации

Тиктокер Некоглай расстался со своей знаменитой прической

Нарушивший миграционное законодательство России блогер Некоглай, который является уроженцем и гражданином республики Молдова, все-таки будет депортирован на родину. Соответствующее решение принял Мосгорсуд 11 ноября 2022 года, оставив в силе постановление Пресненского районного суда Москвы от 9 ноября 2022 года, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Сам тиктокер Некоглай, ранее обжаловавший постановление суда первой инстанции, пытался добиться смягчения решения своеобразным способом. Во-первых, он отказался от обжалования решения о депортации, сообщают РИА Новости. Во-вторых, перед заседанием побрился налысо, избавившись от знаменитой черно-белой прически.

Главное же, Некоглай покаялся в поступке, который формально не имел отношения к рассматриваемым в ходе заседания нарушениям миграционного законодательства. 21-летний Николай Лебедев (настоящее имя блогера) заявил, что ему стыдно за ролик-пародию на участника СВО.

- Мне правда стыдно, я правда каюсь, я хочу как можно меньше провести времени здесь и хочу домой, — приводит агентство цитату блогера.

Как уже сообщал KP.RU, именно из-за этого видео задержали Некоглая, а уже в дальнейшем выяснили, что он живет в России с нарушением миграционного законодательства. В итоге судья предпочел утвердить постановление о депортации и штрафе в размере пяти тысяч рублей.