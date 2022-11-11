Дептранс объяснил, почему эвакуируют машины без номеров даже при оплаченной стоянке в Москве

С начала 2022 года на штрафстоянки Москвы забрали около 4,5 тысячи автомобилей без номеров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С начала 2022 года в Москве с платных и бесплатных парковок эвакуировали почти 4,5 тысячи автомобилей без номеров, сообщает столичный Дептранс. Там объяснили, что внимание на такие машины обращают в первую очередь, так как они могут быть связаны с угоном или использованием для преступных целей.

- С 2017 года по регламенту Антитеррористической комиссии инспекторы МАДИ или ГИБДД решают, какие машины со снятыми или подложными номерами перемещают на спецстоянку эвакуаторы «Московского паркинга», — говорится в сообщении.

Каждое такое авто осматривают полицейские. Если машина не используется в преступных целях, ее можно забрать. В этом случае правоохранители обращают внимание на то, оплатил водитель парковку или нет. В первом случае не потребуется платить ни за эвакуацию, ни штраф. Во втором случае автовладельца ждет разбирательство.

Ранее KP.RU сообщил, что с 15 ноября 2022 года в Москве начнет действовать упрощенная процедура получения пропусков для грузовиков.