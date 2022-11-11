Между Санкт-Петербургом и Москвой запустят десять дополнительных поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ноябре и декабре 2022 года будут запущены десять дополнительных поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. Это делается для того, чтобы мест в вагонах точно всем хватило, ведь перед Новым годом люди часто катаются к друзьям, коллегам и родственникам, да и просто путешествуют. Об этом пишет пресс-служба перевозчика ФПК.

Мы перечислим все новые поезда, однако даты и время их отправления стоит уточнять непосредственно при покупке билетов. Так, на маршрут Москва - Санкт-Петербург выйдут поезда под номерами: 233, 234, 287, 288, 128, 255, 56, 156, 217 и 279. Самые ранние поезда начинают ходить уже с 12 ноября (№№ 233 и 128), а поезд № 255 курсирует ещё с 4 числа текущего месяца.

Самый поздний из новых составов (№ 233) совершит последний выезд 27 декабря. После этой даты дополнительные составы уходят с маршрута, и остаются только штатные поезда, следующие по стандартному графику.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 12-13 ноября в Москве и Подмосковье изменится движение ряда поездов ЦППК, в связи с чем для пассажиров запускают компенсационные автобусы.