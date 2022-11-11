Московские следователи нашли двоих подозреваемых в убийстве 14-летнего мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе расследования убийства 14-летнего подростка, чьё тело было найдено 16 октября 2022 года около озера «Святое», в Косино-Ухтомском районе Москвы, следователи установили личности подозреваемых. Вскоре они были задержаны, о чём пишет пресс-служба столичного Следкома.

Следователи провели большую работу, полностью восстановив маршрут следования подростка от дома до места смерти, установив и допросив свидетелей, а также выявив всех тех, с кем мальчик общался в роковой день.

Результатом работы специалистов стала следующая картина преступления: были установлены двое подозреваемых, которые напали на подростка вечером 16 октября и жестоко избили. Затем они заставили мальчика раздеться догола, несмотря на морозную погоду. Увидев что подростку стало плохо они сбежали, и вскоре покинули Московский регион.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, и скоро будут доставлены в Москву на допрос к следователям, и для проверки их причастности к совершению преступления, в котором они подозреваются.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве нашли обнажённое тело 14-летнего мальчика. В тот момент следователи уже вели работу по этому делу.