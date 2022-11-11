Заявившие об отравлении газом студенты колледжа на северо-востоке Москвы вернулись к занятиям

Две бригады медиков осмотрели учащихся - госпитализация никому не потребовалась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты расположенного на северо-западе Москвы политехнического колледжа имени Овчинникова вернулись к занятиям после осмотра медиками и забора проб воздуха, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на директора учебного заведения Наталья Еремина. Ранее 20 человек пожаловались на головную боль и запах газа.

- Администрация сразу же вызвала скорую помощь. Две бригады скорой медицинской помощи прибыли на место в течение пяти минут и осмотрели студентов. Симптомов отравления бытовым газом не выявлено, — цитирует агентство Наталью Еремину.

Проверили колледж и сотрудники аварийно-спасательного отряда №3 ГКУ «Пожарно-спасательный центр». Они взяли пробы воздуха, изучили их и подтвердили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не наблюдается. А в Мосгазе и вовсе заявили, что здание колледжа не газифицировано.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в медиа появилась информация об отравлении 20 подростков газом в колледже. К проверке подключился даже Следственный комитет.