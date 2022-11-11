Автовоз пробил ограждение, вылетел на встречку и парализовал движение на Симферопольском шоссе

Сейчас, на момент 17:00 11 ноября, на Симферопольском шоссе в Москве полностью парализовано движение. Причиной стал автовоз, протаранивший ограждение и выскочивший на встречную полосу. Об этом пишет Телеграм-канал «Москва 24».

Сообщается, что автовоз протаранил разделительное ограждение и выехал на встречку, задев при этом несколько других автомобилей. После этого фура влетела в другое ограждение и частично оказалась за пределами дороги.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве другое крупное ДТП произошло 8 ноября, когда три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 108 километра МКАД. В аварию попали грузовая фура, ГАЗель и легковушка. Причины происшествия, количество пострадавших и обстоятельства не разглашались, однако движение на кольцевой дороге перекрыли сразу по трём полосам из пяти доступных.