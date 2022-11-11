Гроссмейстера Карпова готовят к выписке из московской больницы, куда он попал из-за неудачного падения

Шахматиста готовят к выписке Фото: Иван МАКЕЕВ

Гроссмейстера Антолия Карпова готовят к выписке из одной из столичных больниц, куда он попал из-за неудачного падения, которое произошло в Георгиевском переулке 29 октября 2022 года. 71-летний шахматист передвигается без посторонней помощи, разговаривает с окружающими и коротает время за просмотром телевизора, пишет LIFE со ссылкой на супругу Карпова Наталью Буланову.

- Его на ноги поставили в первые же четыре дня. Тут переживать не из-за чего, — заявила Наталья Буланова.

Она отметила, что врачи планировали выписать ее мужа в пятницу, 11 ноября, но в итоге решили еще немного понаблюдать за его состоянием.

О госпитализации шахматиста Анатолия Карпова стало известно, как сообщал KP.RU, 31 октября 2022 года. По предварительным данным, он поскользнулся на наледи и упал недалеко от здания Госдумы, ударившись головой.