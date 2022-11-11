Легковой автомобиль врезался в стену жилого дома на Олонецкой улице в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Вечером 11 ноября в Москве, на Олонецкой улице, 4, легковой автомобиль влетел в фасад многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы в своих социальных сетях.

Информации о происшествии пока не много. Сообщается, что водитель не справился с управлением и врезался в стену дома. Сейчас экстренные службы Москвы находятся на месте случившегося, уточняется, пострадал ли кто-то, и как всё произошло.

Также в ведомстве подчеркнули, что движение по Олонецкой улице из-за ДТП не ограничивалось, проехать можно свободно в обе стороны.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, на Симферопольском шоссе, водитель автовоза не справился с управлением, и многотонная фура пробила разделительное заграждение вылетев на встречку. Задеты несколько других автомобилей, движение по шоссе было полностью остановлено.