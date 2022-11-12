Сергунина: В Москве действует уникальная цифровая экосистема взаимодействия жителей и города

Фото: mos.ru

Москвичи привыкли все делать быстро, в том числе получать госуслуги, решать многие бытовые и рабочие вопросы. Это стало возможным благодаря действующей в столице уникальной экосистеме обратной связи. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что на помощь жителям каждую минут готовы прийти операторы контакт-центра, виртуальные ассистенты и голосовые помощники. Например, для сообщений о недочетах в работе коммунальных служб есть портал «Наш город». Для сбора полезных инициатив горожан - проект «Город идей». Удобной цифровой энциклопедией для многих уже стали сайт mos.ru и мобильное приложение «Моя Москва». На mos.ru можно обратиться с любым вопросом, посмотреть новости и актуальную информацию, адресовать в ведомства письмо и получить ответ.

«Экосистема обратной связи — важный аспект комфортной жизни в мегаполисе. Когда мы только начинали ее развивать, прежде всего ориентировались на запросы москвичей. Одна из главных задач — сократить время при решении разных вопросов. За последние годы взаимодействие между городом и жителями удалось выстроить на высоком технологичном уровне. Сегодня получить и передать информацию можно любым удобным способом: лично, по телефону или онлайн», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, городу необходима обратная связь. Ее позволяют поддерживать проекты - «Наш город», «Активный гражданин» и «Город идей».

НА ЗАМЕТКУ

В Москве действует общегородской контакт-центр. В нем на единой платформе работает более 70 горячих линий. Центр обрабатывает свыше пяти миллионов вызовов в месяц.

Самой популярной среди горожан стала единая справочная служба правительства Москвы +7 495 777-77-77. Здесь можно уточнить статус готовности документов, график работы центров госуслуг и ведомств.

А с вопросами по ЖКХ можно обращаться в единый диспетчерский центр +7 495 539-53-53. Специалисты оформляют заявки в управляющие компании почти по 300 видам работ.