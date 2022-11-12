Синоптик Леус объяснил причины аномального потепления в Москве 12 ноября

В выходные столицу ждут последние относительно теплые дни, а с 14 ноября в Москве установятся отрицательные температуры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

12 ноября в столице потеплеет до рекордных +12 градусов, а по области - до +13 градусов, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус и объяснил причины столь аномальной погоды. Сейчас ее формирует циклон, центр которого находится над западом Архангельской области, а над Москвой держится его теплый сектор.

- По его периферии к берегам Москвы-реки придёт новая порция влажного и хорошо согретого атлантического воздуха, выводя нынешнюю волну тепла на максимум, — рассказал синоптик.

Эти воздушные массы приведут не только к потеплению, но и к облачной и пасмурной погоде, пройдут дожди. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду, а атмосферное давление, по прогнозу Михаила Леуса, опустится ниже нормы - до 741 мм ртутного столба.

Во второй выходной день Михаил Леус прогнозирует короткие дожди и начало похолодания.

Ранее KP.RU предупредил читателей о сильном ветре, который будет буйствовать в столице все выходные вплоть до утра понедельника 14 ноября.