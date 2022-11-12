Проезд по участку Солнечной улицы на юге Москвы закрыли на полгода с 12 ноября 2022 года

Два участка дорог на юге Москвы будут перекрыты 9 месяцев Фото: Андрей МИРЕЙКО

На юге Москвы с субботы, 12 ноября начали действовать некоторые ограничения для автомобилистов. В частности, более чем на полгода, до 1 июня 2023 года полностью закрыто движение по отрезку улицы Солнечной в Царицыно от здания с адресом улица Луганская, владение 10, строение 2 до примыкания к улице Луганской, сообщает столичный Дептранс.

При этом 2 июня 2023 года этот участок откроют не полностью. Одна полоса по-прежнему будет закрыта для автомобилистов до 12 августа 2023 года.

Кроме того с 12 ноября 2022 года по 12 августа 2023 года перекроют одну полосу на примыкающем участке Луганской улицы.

Перекрытия связаны с ремонтными работами на объектах метро Москвы. Дептранс призвал автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

Ранее KP.RU сообщил, что 12, 13 и 14 ноября в Москве будет перекрыта часть Погонного проезда.