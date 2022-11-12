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НовостиОбщество12 ноября 2022 9:01

Московский онколог назвал три каши для сохранения здоровья

Они в том числе помогают снизить риск возникновения новообразований
Ирина РЕБРИКОВА
Кашу специалисты рекомендуют есть на завтрак

Кашу специалисты рекомендуют есть на завтрак

Фото: Ольга Крыльцова

Столичный онколог назвал три вида каш, регулярное присутствие которых в рационе поможет сохранить здоровье организма, поднимет иммунитет и снизит риск возникновения новообразований. Речь идет о кашах на основе ячменя, овса и гречихи, сообщил изданию «Доктор Питер» онколог, заместитель главного врача Московского областного онкологического диспансера Николай Уразовский.

Подойдут и более экзотические варианты каш - из киноа, булгура, бурого риса или полбы. Также не стоит исключать из рациона цельнозерновой хлеб.

А вот употребление сладостей и мучного, жареного, жирного, копченого и фастфуда эксперт порекомендовал минимизировать. Эти продукты нарушают баланс в питании и могут выступать фактором риска для возникновения новообразований в толстом кишечнике.

Ранее KP.RU рассказал, какие продукты нужно исключить из меню людей, у которых бывает псориаз.