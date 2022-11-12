Заммэра Москвы заявил, что жители столицы могут получить все госуслуги в сфере жилья в цифровом виде

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица стремится перевести большую часть госуслуг и сервисов в онлайн-формат, поэтому уже сегодня все услуги в сфере жилья и имущества доступны москвичам в электронном виде.

«Все 28 госуслуг в сфере жилья и имущества переведены в электронный вид. Горожанам не нужно посещать госучреждения, все доступно онлайн в любое время. Цифровизация в данной сфере не только сделала более комфортным и быстрым взаимодействие жителей с правительством Москвы, но и повысила эффективность работы», - заявил заммэра на форуме FINOPOLIS, организованном Центральным банком РФ при поддержке правительства Москва.

Вице-мэр также заявил об автоматизации многих процессов внутри госорганов, отметив, что за счет этого «в два раза меньше сотрудников оказывают услуги по переселению по программе реновации уже в пять раз большему количеству людей». Кроме того, он сообщил, что сейчас внедряют возможность оказания госуслуг в режиме реального времени.

Ефимов уточнил, что на данный момент на портале mos.ru доступно более 380 услуг и сервисов от разных органов правительства столицы, а также смежных организаций. По его словам, в Департаменте информационных технологий Москвы, ежегодно обращаются свыше 400 миллионов раз – в среднем 13 запросов в секунду.

Больше данных об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно узнать на сайте economy.mos.ru.