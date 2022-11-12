В центре Москвы «ГАЗель» протаранила фонарный столб

Врачи скорой на месте происшествия оказывают помощь пострадавшему Фото: Иван МАКЕЕВ

На Суворовской площади в центре столицы 12 ноября автомобиль «ГАЗель» протаранил мачту городского освещения, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Авария произошла у дома 1/52 на углу Селезневской и Самотечной улиц.

Дорожно-транспортное происшествие обошлось без погибших. Травмы получил один человек.

На месте происшествия находятся полицейские, медики скорой, а также сотрудники оперативных служб Москвы. По данным сервиса Яндекс.Пробки движение в месте аварии не затруднено.

Ранее KP.RU сообщил о крупной аварии с автовозом на Симферопольском шоссе. Водитель не справился с управлением, фура пробила ограждение и вылетела на полосы встречного движения, где протаранила несколько автомобилей. После этого автовоз пробил следующее ограждение и частично слетел с дороги.