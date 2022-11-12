Владелец бара в центре Москвы опроверг миф о плохих ресторанах в спальных районах

Развиваются и спальные районы, и даже рестораны в области Фото: Олег ЗОЛОТО

Владелец расположенного в центре Москвы бара StereoPeople Андрей Третьяков выступил в защиту кафе и ресторанов, которые работают в спальных районах столицы. В интервью «Мосленте» он заявил, что мнение о более низком уровне обслуживания и кухни в таких заведениях - всего лишь устаревший миф.

- Развиваются и спальные районы, и даже рестораны в области. Есть места, ради которых ты не пожалеешь времени и поедешь за город, — подчеркнул Андрей Третьяков.

Эксперт отметил, что во многих таких заведениях качество сервиса не уступает тому, к которому привыкли гости заведений, базирующихся в центре города. В связи с этим Андрей Третьяков порекомендовал москвичам почаще «выбираться за пределы Патриарших прудов».

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