Мужчина ударил подростка ножом в живот на улице на северо-востоке Москвы

Мужчина напал на подростка после бытовой ссоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве арестован 26-летний мужчина, которого подозревают в нападении с ножом на подростка 3 ноября на улице Седова на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице. Он ранил юношу в живот. Пострадавшего доставили в одну из столичных больниц.

- Ему оказали всю необходимую медицинская помощь, в настоящее время он выписан, — уточняется в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После задержания подозреваемый во всем сознался и объяснил, что ссора между ним и подростком произошла по бытовой причине.

Суд прислушался к рекомендациям следствия, и на время расследования отправил подозреваемого под арест.

Ранее KP.RU рассказал о расследовании дела столичного эксперта МВД, которого подозревают в краже банковской карты умершей женщины. Предположительно, он похитил ее во время выезда на место гибели женщины.