Эксперты назвали топ-3 городов России, в которые москвичи ездят поездом на Новый год

Северная столица России возглавила рейтинг популярных у москвичей городов для путешествия на поезде в новогодние праздники Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самым востребованным у москвичей направлением для путешествия на поезде в новогодние каникулы является Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Tutu.ru. От общего числа забронировавших ж/д билеты москвичей доля тех, кто планирует отправиться в северную столицу составляет 6,5%.

- Больше всего поездок запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, как и год назад. Однако доля этого направления пока существенно ниже, чем годом ранее - было 11%, — приводит цитату источника агентство.

Второе и третье место отмечены куда меньшими и при этом почти равными друг другу показателями. В середине топа с 2,2% забронировавших билеты на поезд москвичей оказался Ростов-на-Дону. А замыкает тройку популярных направлений Казань. Туда планируют поехать на Новый год 2,1% пассажиров из Москвы.

Ранее KP.RU сообщил, что столица возглавила рейтинг самых дорогих для путешествий на выходные городов России.