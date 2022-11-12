Метеобюро Москвы: температура воздуха 12 ноября 2022 года побила 143-летний рекорд Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Температура воздуха в Москве 12 ноября еще в 10 часов утра побила 12-летний рекорд для этого дня и сделала дату этого года самым теплым 12 ноября за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений в столице, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городское метеобюро.

- Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 10:00 субботы прогрелся до 9,6 градуса, — отмечается в сообщении.

Предыдущий рекордный показатель составлял 9,3 градуса тепло. Его зафиксировали в 2010 году.

Ожидается, что в субботу столбики термометров в столице поднимутся до 11-12 градусов тепла. Таким образом дневная температура окажется выше климатической нормы на 9-10 градусов. Окончательный рекордный показатель будет известен к вечеру.

Ранее KP.RU сообщил, что на Москву надвигается резкое и значительное похолодание. Перепад температур по сравнению с текущим периодом может составить 20 градусов.