Сильный пожар в частном секторе Строгино потушили вечером 11 ноября в Москве

Фото: пресс-служба ГОЧСиПБ

Вечером 11 ноября, в 20:21 поступило сообщение о пожаре на улице 1-ая Лыковская, в московском районе Строгино. Горел частный дом, и на место отправились силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, о чём сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Прибывшие на место расчёты обнаружили полыхающий по всей площади частный дом № 30, к тому моменту уже обрушилась часть крыши, и огонь перекинулся на соседние здания. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Пожарные подали четыре водяных ствола для защиты соседнего дома и эвакуации людей. Затем два звена газодымозащитной службы разведали территорию на наличие внутри зданий людей, а заодно вынесли из дома газовые баллоны, чтобы избежать взрыва.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 22:23. Один человек погиб, другого пострадавшего доставили в одну из московских больниц.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве случился пожар в здании «СОГАЗ», на улице Академика Сахарова.