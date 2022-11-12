Участники акции «Птица-синица» расскажут, как позаботиться о зимующих в Москве пернатых

Подкармливать птиц зимой можно только некоторыми продуктами, в том числе злаками и подсолнечными семечками Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 ноября в столице стартовала акция «Птица-синица», сообщает сайт мэра и правительства Москвы. В рамках этого события с ноября по март 2023 года работники Мосприроды будут выступать в качестве экспертов на офлайн и онлайн встречах с горожанами, на которых расскажут, как москвичи могут помочь зимующим в Москве птицам и как их правильно кормить. Запланировано около 400 таких лекций.

- Нельзя подкармливать птиц солеными, жареными, перчеными, копчеными продуктами, а также пшеном, фруктами, сдобой, хлебом, миндалем, — уже сейчас предупреждают эксперты.

Предпочтения в рационе у разных видов разнятся, но самыми популярными являются злаки и подсолнечные семечки.

Кроме того в рамках акции сотрудники Мосприроды развесят кормушки в парках и лесопарках на протяжении всей зимы каждый день будут подкармливать птиц.

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