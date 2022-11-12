Собянин: с начала года в Москве построено 12 медицинских объектов

Сергей Собянин заявил о том, что до конца 2022 года в столице будут введены в эксплуатацию 23 медицинских объекта, в том числе - 12 поликлиник Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве в 2022 году будут построены 23 медицинских объекта, половина из них - 12 объектов - уже сданы в эксплуатацию, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. В том числе готовы 9 поликлиник.

В частности, открылась поликлиника для детей и взрослых с отделением женской консультации в поселке Сосенское. Заработали четыре детских поликлиники в западной и северной части Москвы. Они расположены в районах Кунцево, Войковскй, Савёловский и Южное Медведково.

Собственной поликлиникой обзавелся ЖК "Рассказово" в Новой Москве. Там действует и отделение медицинской реабилитации. Кроме того появилась поликлиника в составе многопрофильного медицинского центра на ул. 2-я Кабельная.

Еще два объекта - дополнительные корпуса действующих медучреждений в Бескудниковском и Алексеевском районах столицы.

- За 10 месяцев текущего года мы ввели больше объектов, чем за этот же период 2021-го. Строительство в сфере здравоохранения не снижает обороты, — подчеркнул Сергей Собянин

До конца 2022 года будут достроены еще 11 медучреждений. Речь идет, в том числе о корпусе детского отделения в Коммунарке и трех поликлиниках в разных районах Москвы.

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