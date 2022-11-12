Пропавшего пенсионера с возможной потерей памяти ищут в Москве Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Москве ищут пожилого мужчину, который вышел на прогулку 9 ноября 2022 года и не вернулся. До сих пор от него нет вестей. Ориентировку на поиски распространили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Целью поисков стал Назаров Анатолий Елизарович, 1939 года рождения. Мужчина отправился прогуляться три дня назад, 9 ноября в ЮЗАО Москвы, но домой не вернулся. Поисками занимаются волонтёры из «Лиза Алерт» совместно с правоохранительными органами, однако помощь граждан также необходима.

Согласно распространённой ориентировке, Анатолий Елизарович был одет в чёрную куртку с капюшоном, тёмно-синие джинсы и чёрные ботинки. На голове чёрная шапка. Из особых примет - худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, носит очки. Сероглазый, седоволосый, есть залысины.

В поисковом отряде также отметили, что пенсионер может страдать потерей памяти, из-за чего искать его следует не только в районе пропажи, но и в любом районе Москвы, и даже в других городах - не редки случаи когда люди с проблемной памятью уезжали в ранее знакомые регионы. В случае если вы что-то знаете о местонахождении Анатолия Елизаровича, или готовы помочь с поисками, обратитесь на горячую линию отряда - 8-800-700-54-52, или по номеру 112.

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