99 учащихся творческих школ и колледжей столицы получили гранты мэра Москвы

Одним из обладателей гранта стал Народный оркестр колледжа Московского государственного института музыки имени Шнитке. Фото: mos.ru

В столице определили 99 победителей конкурса на соискание грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства, сообщает сайт мэрии города. С помощью серии различных туров их выбрали более чем из 2,8 тысячи конкурсантов. Финал, в которой попали 132 участника, прошел в форме открытых концертов.

- Награды вручили в 19 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства, — говорится в сообщении.

Лидеры индивидуальных номинаций получили гранты в размере от 15 до 50 тысяч рублей, коллективных - от 30 до 150 тысяч рублей. Также одному из лауреатов первой степени вручили Гран-при, это премия в размере 50 тысяч рублей.

Оценивали соискателей профессора столичных творческих вузов, артисты, деятели культуры и искусства.

Ранее KP.RU сообщил, что молодым жителям столицы помогут открыть свое дело. Они смогут консультироваться у тьюторов центра занятости.