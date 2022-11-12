Шесть книг для чтения с детьми порекомендовала москвичам библиотекарь Полина Винник

Фото: Полина Винник / Администрация Москвы

Сотрудники московских библиотек каждые выходные выбирают лучшие книги, по их мнению и статистике учреждений, для рекомендации жителям столицы. 12 ноября Полина Винник, работающая в библиотеке № 114, подобрала шесть отличных вариантов для чтения с детьми разных возрастов. Об этом пишет пресс-служба Администрации Москвы.

Так, для малышей Винник советует произведение «Когда твой папа — тигр» Ирины Зартайской. Это книга о тигрёнке, который рассказывает читателю о своём папе, и заодно знакомит его с множеством интересных фактов о животных. Также неплохой вариант - «Жили-были карандаши» Тамары Михеевой. Это книга, после которой многие ребята начинают больше интересоваться рисованием, а некоторые даже поступают в художественные школы.

Для детей постарше Винник советует попробовать «Асино лето» Тамары Михеевой. Это история о девочке, которая попадает в волшебный лес и переживает самые разные приключения. Любителям же научной фантастики должна понравиться «Астровитянка» Николая Горькавого, о героине по имени Никки, оставшейся в одиночестве на астероиде на 10 лет, а затем возвращённой в общество.

Подросткам же Винник рекомендует серию книг «Время библиомантов» Кая Майера, о волшебстве, светлой и тёмной стороне книг, каждая из которых имеет свою душу. Также интересным вариантом может стать «Хранилище ужасных слов» Элии Барсело, о силе слов, способных спасать и убивать. Книга сильная, и способна заставить читателя расплакаться.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в онлайн-сервисе московских библиотек появились подборки лучших произведений, которые стоит почитать осенью 2022 года.