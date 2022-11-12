Стали известны подробности жестокого убийства 14-летнего подростка в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выяснились подробности жестокого убийства 14-летнего мальчика в Москве, обнажённое тело которого нашли на берегу озера «Святое», в Косино-Ухтомском районе. Также была полностью подтверждена личность обоих причастных к этому делу, о чём 12 ноября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По подозрению к убийству подростка были задержаны 21-летний и 24-летний мужчины, которым предъявлено обвинение п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Однако свою вину задержанные не признают.

При этом уже установлено, что 15 октября обвиняемые сильно избили подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы. Они били его по голове, туловищу и конечностям, а затем заставили раздеться, несмотря на низкую температуру воздуха. После этого мальчик стал задыхаться, но это не остановило садистов, и они заставили его принять сильную дозу наркотического средства.

Наркотик и стал причиной смерти мальчика - вещество вызвало сильную интоксикацию, осложнённую отёком головного мозга. Химическое отравление повлекло за собой гибель подростка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что столичные следователи нашли предполагаемых убийц подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы.