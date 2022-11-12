Движение парализовано на ЦКАД из-за развернувшейся поперек дороги фуры, фото: скриншот из видео

На ЦКАД в Москве произошло серьёзное ДТП, в результате которого грузовую фуру развернуло поперёк дороги. Сейчас на месте происшествия образуется большая пробка в сторону Ленинградского шоссе, движение перекрыто. Об этом KP.RU стало известно от очевидцев события.

Как сообщают застрявшие в пробке водители, фуру уже начали убирать с проезжей части, однако движение всё ещё парализовано, и пока что проехать по ЦКАД невозможно. Однако судя по сообщениям, вскоре проезд будет освобождён.

Информации об обстоятельствах происшествия, а также о возможных пострадавших, пока что нет.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Симферопольском шоссе многотонный автовоз пробил разделительное заграждение, задел несколько других автомобилей и вылетел с дороги. В итоге застрявшая фура частично перекрыла движение. О пострадавших не сообщалось.