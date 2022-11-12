Двух подозреваемых в убийстве 14-летнего мальчика в Москве отправили под стражу

Одного из подозреваемых в убийстве 14-летнего мальчика в Москве отправили под стражу Фото: Артем КИЛЬКИН

Стала известна временная мера пресечения, избранная судом для двух подозреваемых в жестоком убийстве 14-летнего подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы. Их арестовали до 16 декабря 2022 года, о чём сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что суд учёл мнение прокурора, и принял решение оставить подозреваемых под стражей до середины декабря текущего года, на время расследования. Во время судебного заседания обвиняемые возражали против применения к ним данной меры пресечения и просили суд избрать в отношении их меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее KP.RU сообщал о том, что столичная прокуратура опубликовала ужасающие подробности убийства подростка в Косино-Ухтомском районе Москвы. Двое подозреваемых (21-летний и 24-летний) в совершении этого преступления были задержаны, но свою вину не признают.