Дептранс Москвы: Закрытие участка зелёной ветки метро не повлияло на работу других станций Фото: Департамент транспорта Москвы

После закрытия участка зелёной ветки московского метрополитена все столичные станции работают в штатном режиме, проблем в движении поездов не наблюдается. О том, как проходит первый день закрытия части Замоскворецкой линии между «Автозаводской» и «Орехово» сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

- Пассажиров на «Автозаводской», «Орехово, «Красногвардейской» и «Царицыно» бесплатно угощаем горячим чаем, шоколадом и печеньем. Больше 100 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров помогают сориентироваться, — пишут в ведомстве.

Сообщается также, что компенсационные автобусы работают в режиме повышенной нагрузки - на момент 14:00 12 ноября они уже перевезли более 50 тыс. пассажиров. А так как сейчас выходные, и в будни людей будет куда больше, людей просят по возможности выбирать альтернативные маршруты. В качестве примера таковых приводят МЦД-2, Павелецкое направление МЖД и другие ветки метро.

Ранее KP.RU сообщал о перечне официальных ответов на вопросы горожан о закрытии участка зелёной ветки метрополитена.