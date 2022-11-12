Грузовик и легковушка столкнулись на Каширском шоссе в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Вечером 12 ноября в Москве, в районе дома № 76к1 на Каширском шоссе, столкнулись два автомобиля - грузовой и легковой. Из-за аварии движение в сторону центра по шоссе временно затруднено, о чём пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Сообщается, что на месте уже работают экстренные службы Москвы, выясняются обстоятельства происшествия и уточняется информация о возможных пострадавших. Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас в районе ДТП затруднено движение, и по возможности водителям следует искать пути объезда проблемного участка.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве из-за ДТП развернуло поперёк дороги грузовую фуру на ЦКАД. Причины происшествия не озвучивались, как и информация о возможных пострадавших, однако очевидцы сообщали что на дороге сформировалась огромная пробка, хоть экстренные службы и начали оперативно убирать фуру с проезжей части.