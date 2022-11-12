Психолог рассказала москвичам о вреде финансовой помощи сыну-подростку перед свиданием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовые ограничения в период, когда юноша впервые начинает ухаживать за девушкой, необходимы и даже полезны. Об этом заявила подростковый психолог Светлана Котова, рассказав «Газете.ру» о том, что ни в коем случае нельзя давать деньги на кафе и подарки для пассии сына.

Период ухаживаний в подростковом возрасте - это важный этап развития для мальчика, и сильный мотиватор развития мужественности и продуктивности. Если подросток понимает, что ему нужно самому найти деньги на подарок для своей возлюбленной, то он быстро освоится и решит этот вопрос. Либо он начнёт экономить и накопит деньги, что укрепит его волю и характер, либо устроится на подработку.

По мнению Котовой, родители могут лишь давать полезные советы юноше в вопросах ухаживания за девушкой. Если же возможности для заработка у него объективно нет - можно попробовать предложить ему вознаграждение за выполнение какой-либо работы для семьи. Например, добавить ему домашних обязанностей, и за их выполнение платить условную зарплату.

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