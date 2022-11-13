Ефимов: Индивидуальное жилищное строительство в Москве увеличилось более чем на треть

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте индивидуального жилищного строительства в столице.

«В январе – сентябре в Москве населением было построено 711,2 тысячи квадратных метров жилья, - отметил заммэра. - Это на 36,5 процента превосходит объемы индивидуального жилищного строительства аналогичного периода прошлого года».

По его словам, в жилой застройке ИЖС занимает 15 процентов. Его доля поднялась за год на 4,8 процентного пункта. Причем именно с прошлого года ИЖС в Москве на подъеме. В 2021-м на тысячу человек в столице возвели 57,3 квадратного метра частного жилья или на 44 процента больше, чем годом ранее. В то же время в целом по России показатель увеличился на 24 процента. Среди регионов с самыми активным приростом ИЖС Москва в первой десятке.

Некоторыми подробностями поделился Департамент экономической политики и развития Москвы. Чаще всего ИЖС в столице строится в Новой Москве. За девять месяцев этого года в Троицком и Новомосковском округах города ввели 680,4 тысячи квадратных метров такого жилья. А это 95,7 процента от всего столичного объема. В чем же причина бурного всплеска ИЖС на присоединённых территориях? Прежде всего, в масштабной программе развития Новой Москвы. В ней постоянно прокладывают дополнительные автотрассы, инженерные сети, а также расширяют потребительскую и социальную инфраструктуру.

Как отмечают в Департаменте, толчком для роста ИЖС изначально стала пандемия. Тогда жители старались в локдаун обосноваться ближе к природе. А потом остались там на постоянное жительство. Аргументом для них также является и стоимость стройки. Собственный дом поставить гораздо экономнее для семейного бюджета, чем покупать такую же по площади и комфорту квартиру в старой Москве. Вдобавок с лета 2020-го для ИЖС начала действовать программа льготной ипотеки.

Рынок ИЖС активно поддерживает и государство. Весной 2020 года заработал закон «О землепользовании в городе Москве». Это позволило жителям выкупать с 60-процентной скидкой землю под своими домами, гаражами и другими хозпостройками. Напомним, ранее им приходилось брать ее у города в аренду.