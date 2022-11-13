Гидрометцентр: до 8 градусов тепла и сильный ветер ожидаются в Москве 13 ноября

До 8 градусов тепла и сильный ветер ожидаются в Москве 13 ноября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 13 ноября, в Москве ожидается пасмурная погода с прояснениями. В прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра РФ, сообщается о сильном ветре в течение дня.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6–8 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 8–13 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

К вечеру местами пройдут небольшие осадки — мокрый снег с дождем. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 14 ноября ожидают похолодание. Температура опустится до минус одного. Максимальное значение — плюс один. Местами продолжится выпадение осадков. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет северный и северо-западный, скорость составит 7-12 метров в секунду. Порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что 12 ноября в Москве зафиксировали новый температурный рекорд этого дня: температура составила 13 градусов.