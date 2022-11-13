Экстренное предупреждение из-за сильного ветра действует в Москве до полудня 13 ноября

Экстренное предупреждение выпустило МЧС Москвы из-за сильного ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Ведомство предупредило жителей и гостей столицы о сильном ветре 12 и 13 ноября.

По прогнозам синоптиков в период с 23:00 12 ноября до 12:00 13 ноября местами в Москве ожидают порывистый ветер до 18 метров в секунду.

В МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений. Также парковать свой транспорт лучше подальше от деревьев.

Пешеходам также следует быть осторожнее, стоит выбирать пути вдали от рекламных щитов и других шатких конструкций. Укрываться под деревьями опасно.

В случае необходимости о ЧП можно сообщить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.

Ранее KP.RU писал, что 13 ноября в течение дня ожидают северо-западный ветер, скорость которого составит 8-13 метров в секунду с порывами до 20.