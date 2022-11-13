Синоптик Тишковец предупредил москвичей о желтом уровне погодной опасности из-за штормового ветра

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о желтом уровне погодной опасности из-за сильного ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве и Московской области действует желтый уровень погодной опасности. Причиной этому — сильный ветер, порывы которого достигают опасных 20 метров в секунду.

Синоптик в своем Телеграм-канале опубликовал фактическую карту порывов ветра за последние 12 часов. В столице зафиксировали скорость в 20 метров в секунду, в Московской области в разных частях региона от 15 до 19 метров в секунду.

Карта ветра в Москве

Напомним ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за шквалистого ветра. По данным ведомства, предупреждение сохранится до 12 часов дня 13 ноября. Жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее на улицах и дорогах региона.

Также ранее KP.RU писал, что вечером в Москве ожидают небольшие осадки. Местами пройдут дожди с мокрым снегом. К тому времени ветер немного сбавит обороты и будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.