Московский скульптор планирует отлить в золоте оригиналы посмертных масок советских лидеров и продать их на «Сотбис»

Московский скульптор планирует отлить в золоте оригиналы посмертных масок советских лидеров и продать их на аукционе «Сотбис» Фото: Андрей АБРАМОВ

Московский скульптор Александр Рукавишников в интервью KP.RU рассказал о планах отлить в золоте оригиналы посмертных масок советских лидеров. Их снимал с Брежнева, Андропова и Черненко его отец, Иулиан Митрофанович. Маски использовали различные скульпторы для создания памятников. Оригиналы глиняных слепков до сих пор хранятся в семье Рукавишниковых.

Александр планирует отлить золотые маски и продать их на аукционе «Сотбис».

- Наша семья одной из первых узнавала: умер Андропов, умер Черненко… Этих посмертных масок партийной элиты у меня штук шесть. Думаю, отлить их в золоте и продать на аукционе «Сотбис», - рассказывает сын скульптора Александр Рукавишников.

Александр Рукавишников – автор памятников Достоевскому у РГБ, Юрию Никулину у цирка на Цветном бульваре, маршалу Рокоссовскому на одноименном бульваре. Его работы хранятся в собраниях по всему миру. В этом году могло бы исполниться 100 лет его отцу Иулиану Рукавишникову.