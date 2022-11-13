Власти Москвы рассказали о поддержке туризма для путешественников старше 55 лет

Количество «серебряных» путешественников в Москве выросло на семь процентов Фото: Виктория ДУДИНА

В летний сезон 2022 года зафиксировали значительное увеличение туристов пожилого возраста в Москве. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, регулярное увеличение туристического потока среди людей «серебряного» возраста – результат программы стимулирования поездок путешественников старшего поколения.

Программу поддержки внедрили под руководством властей Москвы. Благодаря этому количество туристов «серебряного» возраста возрастает с каждым годом. Ежегодно люди старше 55 лет совершают более 2,5 млн поездок в Москву. В 2021 году эта категория туристов составила более 17 процентов от всего турпотока столицы, что на 7 процентов больше чем в 2020.

Туроператорам полагается компенсация. Сумму её рассчитывают исходя из продолжительности отдыха, категории гостиницы и количества посещенных экскурсий одним человеком. В среднем выплаты составляют от одной до пяти тыс. рублей. Они позволяют туроператорам делать скидки и предлагать специальные условия пожилым путешественникам.

Поддержку туроператора оказывают в два этапа – в летний и зимний период. Для участия в программе необходимо подать заявку на получение гранта. По итогам заявочной кампании первого этапа компенсировали часть расходов на 4 млн рублей. В рамках грантовой программы организовали поездки для 734 туристов старше 55 лет, из них примерно 85 процентов посетили столицу не более одного-двух раз за год. Экскурсии и достопримечательности посетили более 70 процентов — 519 человек.

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