Синоптик Тишковец рассказал, когда жителям Москвы ждать метеорологическую зиму

Синоптики сообщили о приходе метеорологической зимы в Москву с 15 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

В воскресенье, 13 ноября, в Москве пройдет холодный атмосферный фронт, который откроет путь арктическому вторжению. Об этом заявил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, уже во вторник в столицу придет метеорологическая зима.

В ночь на понедельник, 14 ноября, осадки начнут переходить в мокрый снег. На дорогах образуется гололедица толщиной до 0,5 миллиметра. Синоптик порекомендовал водителям быть особо внимательными. Температура в ночные часы понизится до нуля. В понедельник воздух прогреется всего до +2 градусов. При этом в течение дня распогодится – ветер снизится, осадки прекратятся.

- Во вторник, 15 ноября, у нас начнется так называемая метеорологическая зима, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. Ночью будет облачно с прояснениями и уже -1...- 6, - рассказал Евгений Тишковец.

Во второй половине дня 15 ноября ожидают снегопад, который в ночь на среду усилится. Начнет формироваться устойчивый снежный покров, который к утру составит до 3 см.

Синоптик также пообещал похолодание в среду, 16 ноября. Днем ожидается до -5 градусов. В четверг ночью прогнозируют -5...-10 градусов, а днём от -1 до -6. Такая температура сохранится до конца недели. Тепло в Москву не вернется до декабря, отметил синоптик.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Сохранится он в течение дня. Как отметил Евгений Тишковец, максимума скорость достигнет к 14-15 часам.