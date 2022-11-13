Актриса Марина Дюжева попала в больницу с переломом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Марина Дюжева попала в больницу с переломом. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, она повредила руку, когда упала случайно на улице.

Травму артистка получила ещё 24 октября. Ей наложили лангету, однако это не помогло, и через несколько дней Дюжеву отправили на операцию.

Врачи диагностировали у 67-летней актрисы закрытый перелом левой лучевой кости со смещением. Дюжеву госпитализировали в одну из клиник Москвы. Ей провели операцию, поставили пластину, и сейчас актриса проходит восстановление.

Марина Дюжева получила известность после ролей в фильмах и сериалах как «На исходе лета», «Горожане», «Где находится нофелет?», «Мимино», «Как стать счастливым», «Мой» и «Государственная граница». Раньше также актриса играла в «Ералаше». С 1994 года Дюжева участвовала в дубляже сериала «Элен и ребята». Кроме того, много ролей у нее и в театре.

Ранее KP.RU писал, что 31 октября в больницу Москвы доставили экс-гроссмейстера Анатолия Карпова. Он поскользнулся на наледи недалеко от здания Госдумы, где его позже нашли без сознания.