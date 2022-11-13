Площадку для москвичей старшего возраста обустроили на территории спорткомплекса «Авангард»

На площадке установили столики с шахматными досками Фото: мэрия Москвы

В Москве на территории спортивного комплекса «Авангард» появилась площадка для людей старшего поколения. Работы по благоустройству проводили в 2022 году, сообщили на сайте столичной мэрии.

Спортплощадку обустроили в тихом месте на границе с Измайловским парком. Ее площадь составляет более 872 квадратных метров. Специалисты сделали натуральное покрытие из гальки, оно немного напоминает морское побережье. Мелкие камни не боятся перепадов температур и не разрушаются от ветра, солнца и сильных осадков. Москвичи смогут ходить по ним даже босиком.

На площадке разместили тренажеры, которые подходят для людей старшего возраста. Их подбирали с учетом рекомендаций врачей. Здесь же горожане смогут проводить групповые занятия по гимнастике или аэробике, а также просто отдыхать и загорать на шезлонгах.

Также жители смогут поиграть в петанк. Специально для этого на территории создали площадку с песчаным покрытием три на 12 метра. Кроме того, на площадке есть и пять столов с шахматными досками.

Ранее KP.RU сообщал, что три площадки для выгула собак появились на двух участках будущего «Парка Яуза» в Москве.