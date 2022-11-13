Два вида воробьев можно увидеть на природных территориях Москвы

Обычно пернатые гнездятся в дуплах деревьев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве обитают два вида воробьев: домовой и полевой. Первый более приспособлен к жизни рядом с человеком и чаще всего встречается в городе, а второй – живет в парках и на природных территориях, сообщили на сайте мэрии города.

По данным Евразийского учета птиц, который в 2021 году проводился в столице, воробьи входят в четверку самых многочисленных видов. Тогда специалисты насчитали 329 полевых воробьев. Обычно пернатые гнездятся в дуплах деревьев, а иногда – в искусственных скворечниках. В холода они сбиваются в стайки и обживают «зимовальные» кусты. Воробьи довольно плодовиты: одна пара за сезон может трижды вывести птенцов.

Полевые воробьи немного меньше домашних. У них есть коричневая «шапочка» на голове и черные «сережки» на белых щеках. Самки и самцы внешне ничем не отличаются. В то же время у домовых воробьев имеются выраженные половые различия: «мальчики» – серо-буроватые, а «девочки» – серо-бурые с рыжими крыльями.

Ранее KP.RU сообщал, что орнитолог Вадим Мишин объяснил, почему некоторые птицы выбирают Москву для зимовки. По словом эксперта, пернатые не улетают в теплые края из-за корма и теплых водоемов.