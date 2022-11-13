СК возбудил уголовное дело после обнаружения изрезанного трупа в мусорке на юго-западе Москвы

СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа с ножевыми ранениями в помойке на юго-западе Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту убийства мужчины на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело. Тело с множественными порезами нашли на улице Марии Ульяновой. Об этом сообщили в Следственном комитете России по столице.

Гагаринский межрайонный следственный отдел московского СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам убийства. По данным следствия, поздним вечером 12 ноября 2022 года в мусорном контейнере рядом с жилым домом обнаружили тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями туловища. Личность погибшего пока не установлена.

Подозреваемого в короткие сроки выявили и задержали. Им оказался 23-летний молодой человек. Его задержали вблизи места происшествия. Теперь его доставят к следователям, которые его допросят.

Сейчас сотрудники СКР работают на месте происшествия. В ходе осмотра обнаружили орудие преступления, его отправят на судебные экспертизы. Ведется работа по поиску свидетелей, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве двое мужчин жестоко убили 14-летнего подростка. Они избили мальчика, накачали наркотиком и заставили раздеться. В итоге подросток погиб от интоксикации.