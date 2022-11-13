Повалившееся из-за ветра дерево покорежило машины в Москве

Дерево повредило автомобили в Москве

Упавшее из-за ветра дерево в районе Текстильщиков в Москве помяло машины. Припаркованные авто пострадали от действий стихии возле дома номер 30 по Волжскому бульвару.

Инцидент сняли на видео очевидцы происшествия. На кадрах видно, что ствол с ветками обрушился на тротуар и дорогу во дворе дома. Дерево зацепило сразу несколько припаркованных автомобилей. Пострадали «Ауди» и «Форд». Иномарки значительно помяты, в одной из них выбиты боковые стекла.

Как ранее сообщал KP.RU, МЧС предупреждало о сильном ветре в Москве. Непогода продержится до конца дня 13 ноября.

Власти стараются бороться со стихией: на деревья начали устанавливать специальные датчики, по которым будут отслеживать состояние. Так специалисты могут выявить аварийные деревья и предотвратить их падение. Пока что приборами оснастили пару десятков стволов на опытном участке.