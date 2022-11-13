Собянин рассказал о «первоклассной» реконструкции площади у Павелецкого вокзала

Недалеко от вокзала появился ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром. Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о благоустройстве площади перед Павелецким вокзалом. По его словам, после реконструкции в столице появилось «первоклассное» общественное пространство для горожан.

Градоначальник отметил, что на территории создали ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром, убрали под землю воздушные кабели и заменили трамвайные пути. Кроме того, специалисты обновили Даниловский Вал, Кожевническую, Дубининскую и Новокузнецкую улицу, обустроили 30 современных остановок с табло прибытия, картами и с USB-портами. Специально для маломобильных граждан и женщин с колясками приподняли трамвайные платформы.

Также на площади у Павелецкого вокзала появились лавочки и новые фонари. В ближайшее время территорию озеленят: высадят кустарники и деревья.

Ранее KP.RU сообщал, что площадку для москвичей старшего возраста обустроили на территории спорткомплекса «Авангард». Тут появились шахматные столики, тренажеры и зоны для отдыха.