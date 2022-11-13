Температурный рекорд 45-летней давности зафиксировали в Москве ночью 13 ноября

В полночь 13 ноября было +11,1 градуса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве побит температурный рекорд 45-летней давности. В полночь 13 ноября столбики термометров показали +11,1 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, предыдущий максимум 13 ноября был установлен в 1977 году – в городе было +10,2 градуса. Он напомнил, что суббота, 12 ноября, также была самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений.

«Интересно, что сегодня тоже был рекорд. В самом начале суток, прямо в полночь, 13 числа температура составила 11,1 градуса. Мы привыкли, что обычно рекорды бьются днем», - подчеркнул Вильфанд.

Синоптик предупредил, что к понедельнику в Москве похолодает на 8-9 градусов. Днем температура будет колебаться от +1 до -1 градуса.

Ранее KP.RU сообщал, что ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда москвичам ждать метеорологическую зиму. По его словам, в столице подморозит 15 ноября.