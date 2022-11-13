Один человек погиб в ДТП с двумя легковушками в Крестах Новой Москвы

Движение на Варшавском шоссе в районе аварии затруднено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Москве в деревне Кресты поселения Роговское произошла авария: столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, сообщается в Телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что водитель «Опеля» выехал на встречную полосу и влетел в «Ниссан». Автомобилист, который находился за рулем немецкой иномарки, умер. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и сотрудники следственно-оперативной группы. Детали случившегося устанавливаются.

По информации Дептранса, движение на Варшавском шоссе в районе аварии затруднено. Рекомендуется выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU сообщал, что 13 ноября грузовик и легковушка столкнулись на Каширском шоссе в Москве. Из-за аварии образовалась пробка, водителей просили по возможности выбирать пути объезда. Информация о пострадавших не поступала.