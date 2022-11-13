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НовостиОбщество13 ноября 2022 13:47

В Москве установили 20 мемориальных досок в честь выдающихся жителей города

Обычно таблички устанавливают на фасаде дома, где жил известный человек
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мемориалы позволяют увековечить память о заслугах людей перед столицей и всей страной. Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

Мемориалы позволяют увековечить память о заслугах людей перед столицей и всей страной. Фото: Ю. Иванко. Mos.ru

В Москве с начала 2022 года установили 20 мемориальных досок, посвященных известным личностям: ученым, народным артистам, государственным деятелям и героям СССР, сообщили на сайте столичной мэрии.

Таблички размещают на фасадах домов, где жили знаменитые люди. На доске указывают краткую информацию о достижениях человека. Такие мемориалы позволяют увековечить память о заслугах этих горожан перед столицей и всей страной.

Иногда мемориальные доски украшают барельефом с портретом и художественными символами, которые говорят о профессии человека. Например, для писателей и филологов – это книги, а для музыкантов – нота. Кроме того, на таблицах нередко изображают события, связанные с жизнью и деятельностью личности. Доски могут быть разных форм: прямоугольные, овальные, круглые.

В Москве установку мемориалов регулирует специальное положение. Решение об их установке принимает комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей истории и культуры. Весь процесс занимает от 6 месяцев до нескольких лет.

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