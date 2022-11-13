Городские службы Москвы устраняют последствия шквалистого ветра 13 ноября

В Москве порывистый ветер может сохраниться до конца суток Фото: Городское хозяйство Москвы

В Москве городские службы ликвидируют последствия непогоды. В столице дул сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается в Телеграм-канале КГХ.

Коммунальщики демонтируют поврежденные конструкции, а также распиливают и вывозят поваленные деревья. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода может сохраниться в городе до конца суток. Москвичей просят быть осторожными на улице.

Уточняется, что горожане могут сообщить о случаях падения деревьев и конструкций в Единый диспетчерский центр по номеру - +7 (495) 539-53-53.

Ранее KP.RU сообщал, что повалившееся из-за ветра дерево покорежило машины в Москве. Инцидент произошел в районе Текстильщиков.

Напомним, Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ветре и до +9 градусах 13 ноября. К вечеру ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. При этом в ночь на понедельник в городе резко похолодает, на дорогах образуется гололедица.