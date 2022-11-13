Собянин пообещал открыть школу и детский сад на севере Москвы

Дошкольное отделение школы № 158, улица Смольная, 61А. Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В Северном округе столицы продолжается активное строительство образовательных учреждений – школы в Бескудниковском районе и детского сада в Ховрино. Для малышей также организуют развивающую зону с площадками, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Градоначальник напомнил, что в сентябре открыли свои двери учебные корпуса на Смольной улице и Малом Песчаном переулке. Суммарно они рассчитаны на 650 учащихся. Кроме того, на Смольной работает и дошкольное отделение на 300 мест. На этой неделе начал работать и учебный корпус на улице Софьи Ковалевской на 250 школьников.

Ранее KP.RU сообщал, что новая школа на 1150 мест откроется в Люблино в сентябре 2023 года. В здании разместят ИT-полигон, медиатеку, шахматный кружок, кабинет самотестирования и зрительный зал с эстрадой. Учреждение возводят за счет инвестора.