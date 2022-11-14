Резидент технополиса «Москва» открыл зону таможенного контроля в Печатниках

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус» воспользовалась таможенными преференциями, которые она получила благодаря статусу резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». На своей промышленной площадке в Печатниках предприятие организовало зону таможенного контроля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Производитель электрогрузовиков станет одним из первых десяти резидентов, организовавших в ОЭЗ «Технополис Москва» зону таможенного контроля, – отметил Владислав Овчинский. - Для компаний-резидентов действуют нулевые ставки таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования, спецтехники, комплектующих и сырья. В прошлом году такие зоны открыли пять резидентов столичной ОЭЗ и получили налоговую выгоду в 143 миллиона рублей. В этом году преференцией воспользовались еще четыре резидента».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Научно-инновационный таможенный пост Московской областной таможни проинспектировал объект и подтвердил его соответствие установленным требованиям. Зона таможенного контроля (ЗНТ) «Электромобили Мануфэкчуринг рус» занимает более 800 квадратных метров. Она оборудована в двух цехах – электротехническом и цехе металлообработки. Эти производственные комплексы имеют основные и запасные выходы, оснащенные информационными системами контроля доступа и сигнализацией, искусственное и аварийное освещение, систему видеонаблюдения, трансляция с которой выведена в таможенный орган, а также системы вентиляции, пожаротушения, оповещения. Также ЗНТ имеет специальное ограждение, исключающее бесконтрольный доступ к размещенным внутри нее товарам.

«Управляющая компания ОЭЗ Москвы оказывает консультативную и организационную поддержку предприятиям, планирующим использовать свободную таможенную зону. Резидентам поясняют требования Федеральной таможенной службы Российской Федерации, помогают сформировать пакет документов и получить разрешение на применение льгот. Стандартный срок его выдачи с момента подачи заявки – не более четырех месяцев», – пояснил генеральный директор Технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

После получения разрешения на применение процедуры свободной таможенной зоны компания получит приказ от федеральной таможенной службы о возможности применения льготной таможенной процедуры на территории ОЭЗ. Это позволит сократить издержки при ввозе высокотехнологичного оборудования и снизить себестоимость электрогрузомобиля.