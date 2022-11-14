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НовостиОбщество14 ноября 2022 5:35

Врач Кулушев из Москвы предупредил о связи лишнего веса с раком толстой кишки

Эксперт советует регулярно проходить обследования, правильно питаться, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В среднем каждые два лишних килограмма на метр в квадрате увеличивают вероятность развития онкологии

В среднем каждые два лишних килограмма на метр в квадрате увеличивают вероятность развития онкологии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лишний вес может поспособствовать развитию онкологического заболевания – рака толстой кишки, сообщил врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы Депздрава Москвы Вадим Кулушев в беседе с «Мослентой».

«В среднем каждые два лишних килограмма на метр в квадрате увеличивают вероятность развития заболевания. На каждые лишние два сантиметра объема талии риск также увеличивается», - подчеркнул он.

Специалист уточнил: если избыточный вес связан с нарушением эндокринной системы или приемом лекарств, то похудеть довольно непросто. Чтобы снизить риски появления онкологии, врач советуют правильно питаться, не курить и не злоупотреблять алкоголем, а также заниматься спортом.

Кроме того, Кулушев порекомендовал регулярно проходить медобследования для раннего выявления колоректального рака.

Ранее KP.RU сообщал, что врач-диетолог Елена Соломатина назвала признаки повышенного сахара в крови. По ее словам, это жажда, неприятный запах тела, сухость кожи и покалывание в пальцах.