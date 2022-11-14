Врач Кулушев из Москвы предупредил о связи лишнего веса с раком толстой кишки

В среднем каждые два лишних килограмма на метр в квадрате увеличивают вероятность развития онкологии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лишний вес может поспособствовать развитию онкологического заболевания – рака толстой кишки, сообщил врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы Депздрава Москвы Вадим Кулушев в беседе с «Мослентой».

«В среднем каждые два лишних килограмма на метр в квадрате увеличивают вероятность развития заболевания. На каждые лишние два сантиметра объема талии риск также увеличивается», - подчеркнул он.

Специалист уточнил: если избыточный вес связан с нарушением эндокринной системы или приемом лекарств, то похудеть довольно непросто. Чтобы снизить риски появления онкологии, врач советуют правильно питаться, не курить и не злоупотреблять алкоголем, а также заниматься спортом.

Кроме того, Кулушев порекомендовал регулярно проходить медобследования для раннего выявления колоректального рака.

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